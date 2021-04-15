Demirci'de kamu personeline İHA eğitimi verildi - Son Dakika

Manisa'nın Demirci ilçesinde devlet memurlarına ve ilçedeki fotoğrafçılara yönelik İnsansız Hava Aracı (İHA) Ticari Pilot Sertifikası Eğitimi verildi.

Demirci Kaymakamlığınca Zafer Kalkınma Ajansına sunulan proje kapsamında düzenlenen kursta 41 katılımcı, toplam 44 saat teorik ve pratik İHA eğitimi aldı.

Katılımcılar, teorik eğitimin ardından Turgut Özal Spor Sahası'nda yaptıkları uçuş eğitimiyle kursu tamamladı. Başarı sağlayan katılımcılara belgeleri verildi.

Demirci Kaymakamı Adem Kaya, yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Günümüzün ihtiyaçları arasına giren drone için ilçemizde kamu kurumlarımızda ve ilçemizdeki fotoğrafçı esnafına yönelik başlattığımız İHA1 eğitimi tamamlandı. Zafer Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen projemiz kapsamında hedefimiz bu çerçevede ilçemizdeki kamu kurumlarında sahada çalışan personeli ve ticari anlamda bu işten gelir elde eden fotoğrafçı esnafımızı bilinçli ve eğitimli İHA pilotu yapmak."