Son Dakika Haberleri: Demirci'de kamyonetin çarptığı temizlik görevlisi ağır yaralandı
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Demirci'de kamyonetin çarptığı temizlik görevlisi ağır yaralandı

6 saat önce

Manisa'nın Demirci ilçesinde temizlik yapan bir görevli, kamyonetin çarpması sonucu yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Manisa'nın Demirci ilçesinde temizlik yapan bir görevli, kamyonetin çarpması sonucu yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre Demirci Kapalı Pazar Yeri'nin yanında yer alan ve pazar kurulan bölgede temizlik yapan belediye görevlisi Rıza Çavdar'a, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen bir kamyonet çarptı.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Çavdar, Demirci Devlet Hastanesine kaldırıldı. Çavdar daha sonra Devlet Hastanesine sevk edildi.

Firari sürücünün bulunması için çalışma başlatıldı.

Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kaza anı ve kazayı gören vatandaşların yaralıya yardıma koşması yer alıyor.

Demirci'de kamyonetin çarptığı temizlik görevlisi ağır yaralandı

Demirci, Manisa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 10:38 Kaynak: AA
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