Son Dakika Haberleri: Demirci'de Kar Kalınlığı Bir Metreye Ulaştı

Demirci'de Kar Kalınlığı Bir Metreye Ulaştı

50 dakika önce

Manisa Büyükşehir Belediyesi, yaban hayatının korunması için yaptığı çalışmalarla da gönülleri fethetti.

Demirci'de Kar Kalınlığı Bir Metreye Ulaştı, System.String[]
Manisa Büyükşehir Belediyesi, yaban hayatının korunması için yaptığı çalışmalarla da gönülleri fethetti. Manisa'nın Demirci ilçesinde yüksek kesimlerde 1 metreye ulaşan kar nedeniyle ormanlık ve dağlık alanlarda yaban hayvanları için yiyecek bırakılırken, Selendi ilçesinde de kar yağışının etkili olduğu bölgelerde kar küreme ve tuzlama çalışmaları gerçekleştiriyor.

Manisa'nın Demirci ilçesinde kar yağışı, özellikle yüksek kesimlerde şiddetini arttırırken, dağlık ve ormanlık alanlarda karın yüksekliği yaklaşık 1 metreye ulaştı. Bunun üzerine Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Demirci esnafıyla işbirliği yaparak, yaban hayvanlarının aç kalmaması için ilçenin yüksek kesimlerindeki dağlık ve ormanlık alanlara yiyecek bıraktı. Hava sıcaklığının eksi 15 dereceye kadar düştüğü ilçenin yüksek kesimlerinde Manisa Büyükşehir Belediyesi, dağda bulunan iki eşeği de elleriyle besleyerek, sıcak görüntüler oluşturdu.

Selendi'de karla mücadele sürüyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, Selendi ilçesinde dekar yağışının etkili olduğu bölgelerde kar küreme ve tuzlama çalışmaları gerçekleştiriyor. 7/24 görev başında olan ekipler yaşanabilecek olumsuzluklara da anında müdahale ediyor.

Yurt genelinde etkili olan kar yağışının Manisa'da hayatı olumsuz etkilememesi için Manisa Büyükşehir Belediyesi harekete geçti. Bu kapsamda Selendi ilçesinde kar yağışının etkili olduğu bölgelere hızla müdahale eden Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, kar küreme ve tuzlama çalışmaları gerçekleştiriyor. Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanı Fevzi Demir, "Selendi ilçemizde kar yağışının etkili olduğu bölgelerde ekiplerimiz 7/24 esasına göre çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşlarımızın sorun yaşamaması için teyakkuz halindeyiz." dedi. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 12:53 Kaynak: İHA

Demirci, Manisa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Başkan Alinur Aktaş, Bursa'ya Çağ Atlatacak Projelerini Haberler.com'a Bir Bir Anlattı Belediye İşçisinin Atatürk Heykeli Üzerine Düşen Karları Temizlemesi Vatandaşları Duygulandırdı

Son Dakika! Hollandalı Gazeteci Johanna Cornelia, Türkiye'den Sınır Dışı Edildi MHP Lideri Devlet Bahçeli, Prompter'a Yanlış Konuşmanın Yansıtılmasına Sinirlendi: Kaldırın Bunları
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.1.2019 13:43:35. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Demirci'de Kar Kalınlığı Bir Metreye Ulaştı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]