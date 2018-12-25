Demirci'de Kar Yağışı Başladı
1 saat önce
Demirci'de kar yağışı başladıMANİSA - Manisa'nın Demirci ilçesinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağmur yerini kar yağışına bıraktı.
Demirci
'de kar yağışı başladı
MANİSA - Manisa
'nın Demirci ilçesinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağmur yerini kar yağışına bıraktı.
Demirci ilçesinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış yerini kara bıraktı. Demirci ilçe merkezinde anide başlayan kar yağışı evlerin çatılarını ve araçları beyaza bürürken kar yağışının artarak devam etmesi bekleniyor.
Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri de kırsal kesimlerdeki mahalle yollarının kapanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 07:04 Kaynak: İHA
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