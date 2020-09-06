Demirci'de Kaymakam Kaya ve Belediye Başkanı Selçuk, düğünde denetim yaptı - Son Dakika

Demirci Kaymakamı Adem Kaya ve Belediye Başkanı Selami Selçuk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirlerine ilişkin düğünlerde denetim gerekleştirdi.
Kaya ve Selçuk, denetimde, Kovid-19'a karşı alınması gereken tedbirlerin önemini vurguladı.
Demirci Kaymakamı Adem Kaya, "İlçemizde Kovid-19 salgınına karşı alınan tedbirleri hassasiyetle uygulamaya gayret ediyoruz. Özellikle düğünlerde girişlerde ateş ölçümlerinin yapılıp yapılmadığını, diğer yandan sosyal mesafe ve maske kurallarının uygulanıp uygulanmadığını kontrol ediyoruz." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 06.09.2020 08:43 - Kaynak: AA
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