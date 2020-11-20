Demirci'de kestane hasadı başladı - Son Dakika

MANİSA'nın Demirci ilçesinde kestane hasadı başladı. Geçen yıla göre rekoltenin daha iyi olması beklenirken, özel sırıklarla, oldukça meşakkatli ve özveri ile toplanan kestaneler, Bursa, İstanbul ve İzmir'den gelen tüccarlara, kilosu 25 lirayı bulan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Demirci'de kış aylarının vazgeçilmez lezzeti kestanede, hasat çalışmalarına başlandı. 1500 rakımlı, Çanakçı, Mahmutlar ve Söğütçük mahallelerinde üretimi yapılan kestanenin hasadı için, üreticiler sabahın erken saatlerinde bahçelerine giderek, özel yapım sırıklarla kestaneleri yere düşürüyor. Oldukça meşakkatli bir şekilde kestaneleri toplayan üreticiler, kozalaklarıyla birlikte çuvallara dolduruyor. Dikenli kabukların çürüyerek, meyveden daha kolay ayrılması için sulanan kestaneler, daha sonra eğrelti otuna batırılıyor. Kabuktan temizlenen kestaneler satışa hazır hale getirilerek, Bursa, İstanbul ve İzmir'den gelen tüccarlara kilosu kalitesine göre 25 liradan başlayan fiyatlarla satılıyor. Geçen yıl 200 ton rekolte elde edilen ilçede, bu yıl hastalık ve kuraklıktan dolayı kalite düşerken, rekoltede ise artış bekleniyor.

Kestane üreticisi, Çanakçı Mahallesi Muhtarı Hasan Sarıkaya , "Çanakçı Mahallesi aynı zamanda kestane yurdu. Geçen sene kestanemiz güzel oldu, fakat bu sene hastalıktan dolayı o kadar güzel olmadı. Geçen sene 200 ton rekolte elde ettik. Bu sene 250 ila 300 ton arası kestane rekoltesi bekliyoruz. Bu sene yağmurda yağmadı. Hem hastalık hem de kestanelerimizi sulayamadığımızdan dolayı bu sene biraz verimde düştü" dedi.Çanakçı Mahallesi'nde toplanan kestanelerin özelliği ile kestane şekeri yapımında kullanıldığına dikkat çeken muhtar Sarıkaya, "Sırıkla silkeledikten sonra, anne, bacı ve kardeşlerimizle birlikte topluyoruz. Bunları köyde eğrelti otuna batırıyoruz. Ardından hazır hale geldikten sonra Bursa, İstanbul ve İzmir'den gelen tüccarlara satıyoruz. Kestane şekerleri daha çok Çanakçı Mahallesi kestanelerinden yapılır. Kilosu 15 ila 25 lira arası değişiyor" diye konuştu.

Çanakçı Mahallesi kestane üreticilerinden Mevlüt Arslan, ise, "150 civarında kestane ağacım var. Mahallede herkesin kendine ait kestane bahçesi var. Kestane ağaçları çok olanlar, birbirine yardım ederek topluyor. Az ağacı olanlar ise ailece topluyorlar. Genelde erkekler silkeler, kadınlar toplar. Hasat bittikten sonra çuvallara doldurulur. Çuvallarda sulandıktan sonra eğrelti otuna batırıyoruz. Daha sonra kabuklarından ayrılınca satışa hazır hale geliyor. Emekliyim, bunu yan gelir olarak yapıyorum. Kazancım iyi" ifadelerini kullandı.