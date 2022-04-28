Demirci'de kır lokantası ve macera parkı yapımına başlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Demirci'de kır lokantası ve macera parkı yapımına başlandı

28.04.2022 09:19
Demirci'de kır lokantası ve macera parkı yapımına başlandı

Manisa'nın Demirci ilçesindeki Sarıçayır Doğa Aktiviteleri ve Milli Bilinç Kamp Alanına kır lokantası ve macera parkı yapılıyor.

Manisa'nın Demirci ilçesindeki Sarıçayır Doğa Aktiviteleri ve Milli Bilinç Kamp Alanına kır lokantası ve macera parkı yapılıyor.

Demirci Belediyesince hazırlanan ve Zafer Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen proje kapsamında teraslı kır lokantasının temeli atıldı, macera parkının da kurulumuna başlandı.

Çalışmaları inceleyen Belediye Başkanı Selami Selçuk, ilçeyi spor ve doğa turizminde öncü bir merkez haline getirmek adına çalışmaları sürdürdüklerini ifade etti.

Selçuk, "Bu kapsamda yaz aylarında sporcuların, karavancıların ve off-road tutkunlarının kamp yaptığı alanın daha gelişmesi adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sarıçayır kamp alanında hizmet vermek üzere kır lokantası, diğer yandan çocuklar ve gençler içinde macera parkı kurulumuna başladık. Kısa sürede tamamlayarak hizmete sunacağız. Sarıçayır kamp alanına ayrıca uzun süreli konaklamalar içinde bungalov evleri yapacağız " dedi.

YORUMLAR
500
Altı Siyasi Parti Genel Başkanının Kararıyla Kurulan 'Seçim Güvenliği Komisyonu' Çalışmalarına Başladı: 'Tek Bir Oy Dahi Zayi Olmayacak' Altı Siyasi Parti Genel Başkanının Kararıyla Kurulan 'Seçim Güvenliği Komisyonu' Çalışmalarına Başladı: 'Tek Bir Oy Dahi Zayi Olmayacak'

Demirci, Manisa, Selçuk, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Demirci'de kır lokantası ve macera parkı yapımına başlandı - Son Dakika


Son Dakika
09:12 Aralarında televizyon dizilerinin ünlü isimlerinin de bulunduğu sinemacılardan Gezi kararlarına tepki: Bu hukuksuzluğa seyirci kalmayacağız
09:02 28 Nisan güncel döviz fiyatları! Dolar ne kadar? Euro kaç TL?
08:48 İçinde 3'ü bebek 8 kişinin bulunduğu araç yandı!
08:41 Dere yatağında cansız bedeni bulunmuştu! 24 yaşındaki gencin ölümünde korkunç detay: İngiliz kadın ve Iraklı sevgilisi öldürmüş
08:40 Herkes sıcak havayı bekliyordu! Meteoroloji uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor
08:39 Dünya tarihini aydınlatacak buluş: 504 milyon yıllık fosil bulundu
08:34 28 Nisan güncel altın fiyatları! Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL?
08:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Suudi Arabistan'a gidiyor
08:11 Oğulcan Engin'in imdadına sevgilisi Miray Daner yetişti! Seda Sayan sorularından işte böyle kaçtı
07:54 EGM duyurdu: 3 bin 250 bekçi alacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2022 09:26:24. #1.11#
SON DAKİKA: Demirci'de kır lokantası ve macera parkı yapımına başlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement