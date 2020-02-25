Demirci'de 'Kırkambar' edebiyat söyleşileri yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Demirci'de 'Kırkambar' edebiyat söyleşileri yapıldı - Son Dakika

Demirci'de 'Kırkambar' edebiyat söyleşileri yapıldı

6 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü organizesinde Kırkambar Edebiyat söyleşileri etkinliği çerçevesinde Manisa'nın Demirci ilçesinde Prof. Dr. Nurullah Genç ve Sanatçı Aykut Kuşkaya ilçe halkı ve öğrencilere şiir ve ezgiler dolu bir gece yaşattı.

Demirci'de 'Kırkambar' edebiyat söyleşileri yapıldı, System.String[]

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü organizesinde Kırkambar Edebiyat söyleşileri etkinliği çerçevesinde Manisa'nın Demirci ilçesinde Prof. Dr. Nurullah Genç ve Sanatçı Aykut Kuşkaya ilçe halkı ve öğrencilere şiir ve ezgiler dolu bir gece yaşattı.


Manisa Celal Bayar Üniversitesi Demirci Eğitim Fakültesi Basri Koçyiğit Kültür Merkezinde düzenlenen programa Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk, Demirci Hakimleri Sibel Denizoğlu, Elif İkiz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, Emniyet Müdürü Mesut Muhammet Solak, MHP İlçe Başkanı Ümit Kanyılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Kocabaş, İlçe Protokolü Akademisyenler ve öğrenciler katıldı.


Kırkambar edebiyat söyleşi programında Prof. Dr. Nurullah Genç, bir yandan şiirler seslendirirken bir yandan da Çanakkale'de ve Müslüman ülkelerde yaşananları anlattı. Sanatçı Aykut Kuşkaya da, Neşet Ertaş ve Aşık Veysel'den eserler seslendirdi.


Prof. Dr. Nurullah Genç konferansta, "Ertuğrul Gazi vasiyet etmiştir. İstanbul'u alın ve gül bahçesi yapın demiştir. Hatta Fatih Sultan Mehmet han doğduğunda babası Murat Han'a müjde verdiklerinde şöyle söyler; 'Murat'ın bahçesinde bir gül Muhammed'i açtı.' Vatan bizim en önemli kavramımız. Bu topraklarda uyumaya hiç birimizin hakkı yok. Osmanlı gibi bir devlet 600 yılda dünyaya medeniyeti ve adaleti öğretmiştir. Bu topraklar Müslüman yurdudur. 15 Temmuz'da ben de İstanbul'da meydanlardaydım. Bizim vatanımız her şeyimiz, bizim vatanımız gül bahçemiz." dedi.


Programda ayrıca sanatçı Aykut Kuşkaya da, 'Çanakkale Türküsü', 'Bir başkadır benim memleketim' ve '15 Temmuz Marşını' salonu dolduran yüzlerce kişi ile birlikte seslendirdi. - MANİSA

Nurullah Genç, Edebiyat, Demirci, Manisa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 05:37 Kaynak: İHA
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