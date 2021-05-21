Demirci'de kursu tamamlayan 41 kişi İHA sertifikası aldı - Son Dakika

Manisa'nın Demirci ilçesinde İnsansız Hava Aracı (İHA) Ticari Pilot Sertifika programını başarıyla tamamlayan 41 kişiye sertifikaları verildi.
Demirci Kaymakamlığı ve Demirci Belediyesince projesi hazırlanan Zafer Kalkınma Ajansınca desteklenen İHA kursunda 44 saatlik eğitimi tamamlayan katılımcılara sertifikaları törenle verildi.
Belediye Başkanı Selami Selçuk, katılımcıları tebrik ederek, çalışmalarında başarılar diledi.
Kaynak: AA
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