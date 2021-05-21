Demirci'de kursu tamamlayan 41 kişi İHA sertifikası aldı - Son Dakika

Belediye Başkanı Selami Selçuk , katılımcıları tebrik ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

Demirci Kaymakamlığı ve Demirci Belediyesince projesi hazırlanan Zafer Kalkınma Ajansınca desteklenen İHA kursunda 44 saatlik eğitimi tamamlayan katılımcılara sertifikaları törenle verildi.

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