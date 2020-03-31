Demirci'de kuş ve köpeğin sıcak dostluğu - Son Dakika

Manisa'nın Demirci ilçesinde bir kuş ve köpeğin birbirlerine sevgi gösterisinde bulunduğu anlar objektife yansıdı.

Demirci çevre yolu üzerinde yürüyen bir köpek, yere konan serçeyle yakından ilgilendi.

Köpeğin sevgi gösterisinde bulunduğu kuşun yoluna devam eden köpeği bir süre takip etmesi dikkat çekti.