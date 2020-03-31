Demirci'de kuş ve köpeğin sıcak dostluğu - Son Dakika

Demirci'de kuş ve köpeğin sıcak dostluğu
6 saat önce
Manisa'nın Demirci ilçesinde bir kuş ve köpeğin birbirlerine sevgi gösterisinde bulunduğu anlar objektife yansıdı.
Manisa'nın Demirci ilçesinde bir kuş ve köpeğin birbirlerine sevgi gösterisinde bulunduğu anlar objektife yansıdı.
Demirci çevre yolu üzerinde yürüyen bir köpek, yere konan serçeyle yakından ilgilendi.
Köpeğin sevgi gösterisinde bulunduğu kuşun yoluna devam eden köpeği bir süre takip etmesi dikkat çekti.
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 04:46 Kaynak: AA
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