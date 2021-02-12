Demirci'de lavanta fidesi üretimi için sera kuruldu - Son Dakika

Manisa'nın Demirci ilçesinde lavanta üretiminin arttırılmasını teşvik amacıyla kurulan serada ilk fideler toprakla buluştu.

Demirci Kaymakamlığı ve Manisa Büyükşehir Belediyesinin ortaklığında Demirci Belediyesi ve Demirci Ziraat Odası ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün destekleriyle ilçeye kurulumu yapılan 500 metrekarelik serada, lavanta fidesi üretimine başlandı.

Demirci Kaymakamı Adem Kaya, Belediye Başkanı Selami Selçuk, Manisa Büyükşehir Belediyesi Demirci İlçe Koordinatörü Gökhan Aslan, İlçe Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse ve Ziraat Odası Başkanı Mehmet Karakaya, serada incelemede bulunarak, ilk lavanta fidelerini toprakla buluşturdu.

Kaymakam Adem Kaya da serada iki yılda 5 bin fide üretimi hedeflediklerini belirterek, projeye katkı sunanlara teşekkür etti.

Belediye Başkanı Selami Selçuk, ilçede alternatif tarım ürünlerinin yaygınlaştırılmasını desteklediklerini belirterek, "Şu an 500 fide dikimini sağladık. Burada yetişecek fideler üreticilerimize dağıtılacak ve üreticimizin gelir elde etmesi sağlanacak." dedi.