Demirci'de Mahallelerin altyapıları yenileniyor
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MASKİ Genel Müdürlüğü, Demirci'nin Beyazıt ve Cumhuriyet mahallelerinde yürüttüğü kanalizasyon hattı çalışmasıyla iki mahallenin en büyük sorununu ortadan kaldırdı.
Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 02:27 Kaynak: Bültenler
Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelindeki altyapı sorunlarını bir bir çözüme kavuşturmaya devam ediyor.
Bu kapsamda MASKİ ekipleri, Demirci ilçe merkezinde yer alan Beyazıt ve Cumhuriyet mahallelerinde kanalizasyon hattı çalışması gerçekleştirdi. Döşenen yeni hat sayesinde en önemli sorunlarının ortadan kaldırıldığını ifade eden mahalle sakinleri, hizmetten memnuniyet duyduklarını söyleyerek Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ'ye teşekkür ettiler.
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