Son Dakika Haberleri: Demirci'de Mahallelerin altyapıları yenileniyor
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Demirci'de Mahallelerin altyapıları yenileniyor

10 dakika önce

MASKİ Genel Müdürlüğü, Demirci'nin Beyazıt ve Cumhuriyet mahallelerinde yürüttüğü kanalizasyon hattı çalışmasıyla iki mahallenin en büyük sorununu ortadan kaldırdı.

Demirci'de Mahallelerin altyapıları yenileniyor, System.String[]

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelindeki altyapı sorunlarını bir bir çözüme kavuşturmaya devam ediyor.

Bu kapsamda MASKİ ekipleri, Demirci ilçe merkezinde yer alan Beyazıt ve Cumhuriyet mahallelerinde kanalizasyon hattı çalışması gerçekleştirdi. Döşenen yeni hat sayesinde en önemli sorunlarının ortadan kaldırıldığını ifade eden mahalle sakinleri, hizmetten memnuniyet duyduklarını söyleyerek Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ'ye teşekkür ettiler.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 02:27 Kaynak: Bültenler
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