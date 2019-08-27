Demirci'de Mahallelerin altyapıları yenileniyor

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelindeki altyapı sorunlarını bir bir çözüme kavuşturmaya devam ediyor.

Bu kapsamda MASKİ ekipleri, Demirci ilçe merkezinde yer alan Beyazıt ve Cumhuriyet mahallelerinde kanalizasyon hattı çalışması gerçekleştirdi. Döşenen yeni hat sayesinde en önemli sorunlarının ortadan kaldırıldığını ifade eden mahalle sakinleri, hizmetten memnuniyet duyduklarını söyleyerek Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ'ye teşekkür ettiler.