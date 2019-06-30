Son Dakika Haberleri: Demirci'de "organik yemek" yarışması
Son Dakika Kültür Sanat Haber

Demirci'de "organik yemek" yarışması

26 dakika önce

Manisa'nın Demirci ilçesinde organik tarım alanında faaliyet gösteren bir çiftlikte "Bademi pırlantaya çevir" etkinliği yapıldı.

Demirci'de
Manisa'nın Demirci ilçesinde organik tarım alanında faaliyet gösteren bir çiftlikte "Bademi pırlantaya çevir" etkinliği yapıldı.
Bahçeler Mahallesi Oyukarkası mevkisindeki çiftlikte yapılan etkinlikte yarışmaya katılan aileler içinde kimyasal olmayan organik gıdalardan yemek, tatlı, salata ve börek yaptı.
Jüri değerlendirilmesine sunulan yemeklerden dereceye girenlere çeşitli ödüller verildi.
Renkli görüntülerin yaşandığı etkinliğe katılan Başkent Üniversitesi Akademisyenlerinden Prof. Dr. Zeliha Eser'de katılımcılara bademli tatlar workshop sunumu yaptı.
Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk, yaptığı açıklamada, çiftliğin güzel çalışmalar yaptığını belirterek "Ekolojik hayat çiftliğinde her türlü tarım ürünü hiç bir kimyasal madde kullanılmadan üretimi yapılırken, çevredeki çiftçilerde yapılan bu çalışmaları örnek alarak kendilerini tarım üretiminde geliştirmelerine fayda sağlıyor." dedi.
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 05:45 Kaynak: AA
Manisa, Demirci, Kültür Sanat
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Petrol sahasında Kazak işçiler, Arap işçilere saldırdı! Dehşete düşüren anlar kamerada Kuaförleri tuzağına düşüren kadın, her yerde aranıyor Kuş sürüsüne çarpınca motoru duran savaş uçağı, bombaları piste attı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.6.2019 18:11:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Demirci'de "organik yemek" yarışması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]