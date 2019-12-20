Demirci'de organize sanayi yatırımı için başvuru süreci başladı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Demirci'de organize sanayi yatırımı için başvuru süreci başladı - Son Dakika Ekonomi

Demirci'de organize sanayi yatırımı için başvuru süreci başladı

6 saat önce

Manisa'nın Demirci ilçesine organize sanayi bölgesi kurulması için ticaret ve sanayi odası tarafından ön başvurular alınmaya başlandı.

Demirci'de organize sanayi yatırımı için başvuru süreci başladı, System.String[]

Manisa'nın Demirci ilçesine organize sanayi bölgesi kurulması için ticaret ve sanayi odası tarafından ön başvurular alınmaya başlandı.


Demirci Organize Sanayi Bölgesi yatırımın kurulması için planlanan Sevinçler Mahallesindeki 800 dönümlük alanda inceleme tamamlanarak, ön talep başvuru sürecine geçildi. Demirci Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına alınacak olan organize sanayi bölgesi ön başvuruları 27 Aralık 2019 Cuma günü tamamlanacak. Başvuru sürecinin 10 gün süreceğinin ifade eden Demirci Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Nurettin Kelem, "Odamız olarak başvuruda bulunan tüm yatırımcılara gerekli her noktada destek sunulacak. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından Sevinçler mahallesi bölgesinde organize sanayi için belirlenen alanda parselizasyon çalışmalarına başlanacak" dedi.


Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk da "Demircili hemşehrimiz Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan'ın ilçemizi ziyaretinde müjdesini verdiği organize sanayi bölgesi yatırımı için tüm birimlerimiz ile çalışmalarımızı hızlandırdık. İlçemize yatırımcılarımızı davet ediyoruz. Belediyemiz olarak ilçemize yatırım yapacak her yatırımcımıza gerekli kolaylık ve destek sunulacaktır" dedi. - MANİSA

Organize Sanayi Bölgesi, Demirci, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 06:20 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Petrol istasyonundaki araç yangını paniğe neden oldu Son dakika: Merkez Bankası, reeskont ve avans işlemlerinde uygulanan faiz oranında indirim yaptı 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi

Son Dakika Haberleri
00:27 Son dakika: Merkez Bankası, reeskont ve avans işlemlerinde uygulanan faiz oranında indirim yaptı - Son Dakika Ekonomi
00:06 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi - Son Dakika Ekonomi
23:50 2020 Yılı Bütçesi görüşmelerinde son gün - Son Dakika Ekonomi
22:44 Rusya ve Ukrayna transit doğal gaz sözleşmesi protokolü imzaladı - Son Dakika Ekonomi
22:40 Trump, Türkiye ile ilgili yaptırım tasarısını imzalayacak - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2019 01:07:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Demirci'de organize sanayi yatırımı için başvuru süreci başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]