Demirci'de otomobil ve pikabın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Manisa'nın Demirci ilçesinde pikap ve otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi hafif yaralandı.
Hüsnü Demircan'ın kullandığı 10 HP 827 plakalı pikap ile Garip Korkmaz idaresindeki 52 DU 375 otomobil İsmail Özdağlar Sanayi Sitesi Hacı Baba-ı Veli Caddesinde çarpıştı.
Kazada çarpışmanın şiddeti ile otomobil takla attı.
Kazada yaralanan sürücülerle otomobilde bulunan Yıldıray Dönmez, tedbir amaçlı Demirci Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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