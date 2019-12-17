Demirci'de proje yazan 9 okula 159 bin 429 lira destek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Demirci'de proje yazan 9 okula 159 bin 429 lira destek - Son Dakika

Demirci'de proje yazan 9 okula 159 bin 429 lira destek

6 saat önce

Manisa'nın Demirci ilçesinde Gençlik Projeleri Destek Programı (GPDP) kapsamında proje hazırlayan 9 okul toplamda 159 bin 429 TL'lik bir bütçe kazandı.

Demirci'de proje yazan 9 okula 159 bin 429 lira destek, System.String[]

Manisa'nın Demirci ilçesinde Gençlik Projeleri Destek Programı (GPDP) kapsamında proje hazırlayan 9 okul toplamda 159 bin 429 TL'lik bir bütçe kazandı.


Manisa'nın Demirci ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı 2019–1 çağrı dönemi kapsamında Gençlik Projeleri Destek Programı'na proje hazırlayan 9 okul 159 bin 429 TL bütçe desteği aldı. Konu hakkında açıklama yapan Demirci Kaymakamı Adem Kaya, "Demirci Kaymakamlığı öncülüğünde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün yapmış olduğu çalışmalarla okullarımız ve idarecilerimize proje çalışmaları konusunda bilgilendirildiler. İlçemizde Gençlik ve Spor Bakanlığı 2019–1 çağrısına okullarımız güzel bir çalışmaya imza attılar. Yaklaşık 25 bin projenin başvuru sonuçlarına göre 9 proje ile 9 okulumuza toplamda 159 bin 429 TL'lik bir bütçe kazandırılmış oldu. Projelerin hazırlanmasında emeği geçen tüm idareci, öğretmen ve personelimize teşekkürlerimizi sunuyorum" dedi.


İlçede projesi geçen okullar ise şu şekilde: Ziya Gökalp-Nurettin Kelem Ortaokulu "Fuat Sezgin Ufkunu Yaşatıyoruz" projesi ile 19 bin 993 TL, Demirci Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi "Yurt Dışında Futbol" projesi ile 20 bin TL, Minnetler İlkokulu "Kültür ve Sanata Gönül Verdik" projesi ile 18 bin 996 TL, Ahi Evran MTAL "Fuat Sezgin Gönüllüler Kütüphanesi" projesi ile 19 bin 940 TL, 75. Yıl Alime Paşa Ortaokulu "Kulağını Dört Aç" projesi ile 17 bin 400 TL, Demirci Anadolu İmam Hatip Lisesi "Fuat Sezgin ve 15 Temmuz ile Milli Bilinç Kazandırma Projesi" ile 17 bin TL, İbrahim Ethem Akıncı MTAL "Özeliz, Üretiyoruz, Hayatın İçindeyiz" projesi ile 20 bin TL, Makine Kimya-Hüseyin Çamtepe Ortaokulu "Farkındayız Yanınızdayız" projesi ile 12 bin 500 TL, Demirci Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi "Benim Oyuncak Atölyem" projesi ile 13 bin 600 TL. - MANİSA

Demirci, Manisa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 01:20 Kaynak: İHA
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