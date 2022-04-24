Demirci'de ramazana özel eğlence programları düzenleniyor - Son Dakika
Üye Girişi

Demirci'de ramazana özel eğlence programları düzenleniyor

24.04.2022 09:04
Demirci'de ramazana özel eğlence programları düzenleniyor

Manisa'nın Demirci ilçesinde, ramazan ayı dolayısıyla ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde eğlence programları düzenleniyor.

Manisa'nın Demirci ilçesinde, ramazan ayı dolayısıyla ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde eğlence programları düzenleniyor.

Belediyenin düzenlediği programlarda meddah gösterisi, Hacivat ve Karagöz gölge oyunu, orta oyunu, sihirbaz, cüce şov ve Aşuk ile Maşuk gibi gösteriler yer alıyor.

Belediye hizmet binası önünde düzenlenen programda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı da kutlandı. Belediye Başkanı Selami Selçuk, çocuklara bayrak, balon ve hediyeler verdi.

Ramazan ayı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında çocuklara yönelik programlar düzenlediklerini kaydeden Selçuk, "Eski ramazan geleneklerini yaşatmaya gayret ederken, 23 Nisan haftasında da geleceğimiz olan çocuklarımız için güzel programlar düzenledik." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Manisa'nın ilçelerinde 23 Nisan coşkusu Manisa'nın ilçelerinde 23 Nisan coşkusu Manisa'da özel çocuklar 23 Nisan'ı kutladı Manisa'da özel çocuklar 23 Nisan'ı kutladı

23 Nisan, Ramazan, Demirci, Manisa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Demirci'de ramazana özel eğlence programları düzenleniyor - Son Dakika


Son Dakika
08:57 Görev başında kafasına taş atılan polis memuru, yüksekten düşerek şehit oldu
08:53 Geçtiğimiz hafta Petek Dinçöz'den boşanan Serkan Kodaloğlu Best Model birincisiyle görüntülendi
08:26 8 yıllık hukuk mücadelesinde sona gelindi! Dodurga belde statüsünü kazandı
07:51 İngiliz basınının Türkiye provokasyonu büyük tepki çekti! İstanbul'dan geçen Rus denizaltı fotoğrafına yer verdiler
00:52 Zelenski'den Bayraktar sözleri: Rusya ile savaşta belirleyici bir rol oynamadı
00:40 Fransa'da şampiyon Paris Saint-Germain!
00:36 Bakan Çavuşoğlu, Ermeni protestoculara "Bozkurt" işareti ile yanıt verdi
00:16 İçişleri Bakanı Soylu: 2023 yılında terörü tamamen silecek anlayışı başlatıyoruz
00:04 Fenerbahçe, Adana Demirspor-Trabzonspor maçının ardından zehir zemberek bir açıklama yayınladı!
23:56 Fatih Erbakan, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2. tura kalması durumunda destek vereceği ismi paylaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2022 09:10:36. #1.13#
SON DAKİKA: Demirci'de ramazana özel eğlence programları düzenleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement