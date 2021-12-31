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Demirci'de rehabilitasyon merkezindeki "can dostlara" özel bakım - Son Dakika

Demirci'de rehabilitasyon merkezindeki "can dostlara" özel bakım

31.12.2021 12:34
Demirci'de rehabilitasyon merkezindeki "can dostlara" özel bakım

Manisa'nın Demirci ilçesinde sokak hayvanları rehabilitasyon merkezinde barınan sokak hayvanları, günlük bakımlarının yanı sıra isteğe göre sahiplendiriliyor.

Manisa'nın Demirci ilçesinde sokak hayvanları rehabilitasyon merkezinde barınan sokak hayvanları, günlük bakımlarının yanı sıra isteğe göre sahiplendiriliyor.

Demirci Belediyesi Sokak Hayvanları ve Rehabilitasyon Merkezi, bünyesindeki klinikte bir veteriner hekim ve bir yardımcı personelle faaliyetlerini sürdürüyor.

Merkeze getirilen sokak hayvanları, varsa yaraları tedavi edildikten sonra dezenfekte edilerek barınağa alınıyor. 100'e yakın köpeğin barındığı barınakta hayvanları günlük bakımları büyük bir özenle yapılıyor.

Yılda 3 kez aşılanan hayvanlar, taleplerinin ardından gerekli başvuru şartlarını sağlayan kişilere sahiplendiriliyor.

Bu yıl 255 hayvanın aşılandığı, 53 köpeğin de rehabilitasyonun yapıldığı merkezde bugüne kadar 200 hayvan sahiplendirildi.

Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk, sokak hayvanlarını sağlıklı bir şekilde koruma altına almaya çalıştıklarını belirtti.

Özellikle aşı konusuna çok dikkat ettiklerini vurgulayan Selçuk, "Hayvanlarımızı barınağımızda şefkatle korumaya çalışıyoruz. Şu anda barınağımızda 100 civarı köpek var. Tam donanımlı hijyenik bir kliniğimiz mevcut." diye konuştu.

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Sokak Hayvanları, Rehabilitasyon, Demirci, Manisa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Demirci'de rehabilitasyon merkezindeki 'can dostlara' özel bakım - Son Dakika


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SON DAKİKA: Demirci'de rehabilitasyon merkezindeki "can dostlara" özel bakım - Son Dakika
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