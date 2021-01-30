Demirci'de sağanak ve kar, barajları doldurdu - Son Dakika

Manisa'nın Demirci ilçesinde son dönemde etkili olan sağanak ve kar, baraj ve göletlerin doluluk oranlarını artırdı.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü verilerine göre son 3 günde metrekareye 52 kilogram yağışın düştüğü ilçede Tekeler, Yeşildere ve Kazancı derelerinde su seviyesi yükseldi.

1540 dekar araziyi sulayan Demirci Kılavuzlar Barajında da doluluk oranı yüzde 90'a ulaştı.