Demirci'de sağanak ve kar, barajları doldurdu - Son Dakika

Demirci'de sağanak ve kar, barajları doldurdu
30.01.2021 12:35
Manisa'nın Demirci ilçesinde son dönemde etkili olan sağanak ve kar, baraj ve göletlerin doluluk oranlarını artırdı.
Manisa'nın Demirci ilçesinde son dönemde etkili olan sağanak ve kar, baraj ve göletlerin doluluk oranlarını artırdı.
Meteoroloji Bölge Müdürlüğü verilerine göre son 3 günde metrekareye 52 kilogram yağışın düştüğü ilçede Tekeler, Yeşildere ve Kazancı derelerinde su seviyesi yükseldi.
1540 dekar araziyi sulayan Demirci Kılavuzlar Barajında da doluluk oranı yüzde 90'a ulaştı.
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