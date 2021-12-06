Demirci'de Şampiyon Mete Özkan - Son Dakika

Türkiye Tenis Federasyonu Manisa İl Temsilciliği faaliyet programında yer alan 8-9-10 yaş grubu tenis turnuvası müsabakaları Demirci'de yapıldı.

Demirci Akıncıları Gençlik ve Spor Kulübü tarafından düzenlenen ve Demirci Kaymakamlığı tarafından desteklenen turnuvada Manisa Büyükşehir Belediyespor tenisçisi Mete Özkan, rakiplerini yenerek şampiyon oldu. Sporcumuz Mete Özkan'ın ardından turnuvayı Arda Ertuğ ikinci, Cengiz Solak da üçüncü olarak tamamladı. Organizasyon hakkında bilgi veren Antrenörümüz Erdehan Karataş, "Sporcumuz Mete Özkan, turnuvada iki rakibini de yenerek şampiyon oldu. İlk maçta karşılaştığı Arda Ertuğ'u 4-1 ve 4-2'lik skorlarla, ikinci maçında Cengiz Solak'ı da 4-2 ve 4-0'lık skorlarla mağlup etti. Kulübümüz ve sporcumuz için güzel bir başlangıç oldu. Mutluyuz" dedi. Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi Özcan Nalbantlar da, Tenis Federasyonu Manisa İl Temsilciliği faaliyet programında yer alan organizasyonda alınan başarılı sonuçtan ötürü tenisçimiz Mete Özkan ve antrenörümüz Erdehan Karataş'ı tebrik etti.