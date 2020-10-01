Demirci'de Sarıçayır Turizm Merkezi projesi onaylandı - Son Dakika

Manisa'nın Demirci ilçesindeki Sarıçayır Doğa Aktiviteleri ve Milli Bilinç Kampı Turizm Merkezi projesinin Zafer Kalkınma Ajansı tarafından onayladığı bildirildi.

Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk, AA muhabirine, ilçenin gelişmesi için çalışmayı sürdürdüklerini söyledi.

Sarıçayır mesire alanı için hazırladıkları projenin Zafer Kalkınma Ajansı tarafından kabul edildiğini aktaran Selçuk, "Proje kapsamında mesire alanına kır lokantası yapılacak. Kurulacak tesis, outdoor spor dallarına yönelik faaliyet ve cazibe merkezi haline getirilecek. Bu kapsamda oryantiring rotası oluşturulacak, Türkiye Oryantiring Federasyonunca eğitim, yarışma ve kamp faaliyetleri gerçekleştirilecek." dedi.

Selçuk, Demirci'de her yıl İzcilik Federasyonu tarafından Milli Bilinç Kampı düzenlendiğine dikkati çekerek, yeni proje ile bölgeye doğa sporları alanında faaliyet gösteren federasyonların ilgi göstermesini sağlayacaklarını belirtti.

2020 yılı Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında Demirci Belediyesince hazırlanan proje bütçesinin 1 milyon 692 bin 409 lira olduğu ve yüzde 75'inin de Zafer Kalkınma Ajansı tarafından karşılanacağı bildirildi.

Sarıçayır Doğa Aktiviteleri ve Milli Bilinç Kampı Turizm Merkezi projesi için uygulama süresi ise 24 ay olarak belirlendi.