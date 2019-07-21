Demirci'de servis ve ticari taksilere sıkı denetim
1 saat önce
Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı'na bağlı zabıta ekipleri, belgesiz ve korsan taşımacılığın önüne geçmek amacıyla denetimlerini sıklaştırdı.
Manisa Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 01:20 Kaynak: İHA
Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı'na bağlı zabıta ekipleri, belgesiz ve korsan taşımacılığın önüne geçmek amacıyla denetimlerini sıklaştırdı.
Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı'na bağlı olarak Demirci
'de görev yapan Trafik Zabıta
ekipleri, ilçe genelinde belgesi olmadan servis taşımacılığı yapan taşımacılara yönelik denetimlerini arttırdı. Trafik Polislerinin de katılımıyla ilçe genelinde J plaka ve ticari taksileri denetleyen ekipler, korsan ve güvensiz taşımacılığın önlenmesi amacıyla denetimlerim sürekli devam edeceğinin altı çizildi. Bu denetimlerim il genelinde devam ettiğinin altını çizen Ulaşım Dairesi Başkanı Hüseyin Üstün
, "İl sınırlarımız içerisinde servis hizmeti veren araçların takibini sürekli yapıyoruz. Güvensiz taşımacılığın önüne geçilmesi amacıyla servis araçlarına yönelik gerçekleştirdiğimiz bu denetimlerimiz, etkin ve kesintisiz şekilde devam edecektir" şeklinde konuştu. - MANİSA
Doğan Şentürk, "İsmail Küçükkaya kovuldu" iddiasına cevap verdi Diyarbakır Valiliği, HDP'nin 'Onurlu barış için demokratik çözüm' mitingi için kararını verdi Rıfat Serdaroğlu'nun liderliğini yaptığı Çoban Ateşi Hareketi partileşiyor 23 yıl sonra gelen telefonla kabusu yaşadı: Ne yapacağımı şaşırdım, ortada kaldım