Demirci'de skeç yarışması düzenlendi - Son Dakika
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Demirci'de skeç yarışması düzenlendi

14 dakika önce

Manisa'nın Demirci ilçesinde liselerin katılımı ile "Çok Güzel Gösteriler Demirci Skeç Yarışması düzenendi.

Demirci'de skeç yarışması düzenlendi, System.String[]

Manisa'nın Demirci ilçesinde liselerin katılımı ile "Çok Güzel Gösteriler Demirci Skeç Yarışması düzenendi.

Demirci Belediyesi tarafından Ticaret ve Kültür Merkezi konferans salonunda düzenlenen yarışmaya Kaymakam Adem Kaya, Belediye Başkanı Selami Selçuk, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Murat İnce, kurum amirleri, öğretmenler ve çok sayında vatandaş katıldı.

7 skeç gösterisinin sergilendiği gecede yapılan ilçe esnafının katkıları ile çekiliş yapıldı, şanslı izleyicilere hediyeleri takdim edildi.

Programda konuşan Belediye Başkanı Selçuk, "Türk Halk Müziği Amatör Ses Yarışması gibi Çok Güzel Gösteriler Demirci Skeç Yarışmasını da gelenek haline getireceğiz. Tüm okullarımıza bu özverili çalışmalarından dolayı canı gönülden teşekkür ediyorum " dedi.


Yarışmada Anadolu Lisesi birinci, Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ikinci ve Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi üçüncü oldu.

Demirci, Selçuk, Manisa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 02:54 Kaynak: AA
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