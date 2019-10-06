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Demirci'de trafik kazası: 1 ölü

1 saat önce

Manisa'nın Demirci ilçesinde süt kamyonu ve otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.

Demirci'de trafik kazası: 1 ölü, System.String[]

Manisa'nın Demirci ilçesinde süt kamyonu ve otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, İlçeye bağlı Alaağaç Mahallesi yolu istikametinden Kuzeyir Mahallesine doğru seyir halinde gitmekte olan 43 KG 091 plakalı Cevdet Y. yönetimindeki süt toplama kamyonu ile karşı yönden gelmekte olan Akın E.'nin kullandığı 45 RC 009 plakalı otomobil yol ortasında çarpıştı. Kaza sırasında Akın E.'nin kullandığı 45 RC 009 plakalı otomobilde bulunan 6 yolcu yaralandı. 1'i ağır 6 yaralı bölgeye gelen ambulanslarla Selendi Devlet hastanesine kaldırıldı.


Ağır yaralı 20 yaşındaki Hüseyin Arslan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Araçta bulunan diğer yaralıların isimleri ise belli oldu. Tuğçe E. (6), Furkan E. (12), Gülsüm A. (18), otomobil sürücüsü Akın E. ve İsmail E.'nin tedavileri halen Selendi Devlet Hastanesi'nde devam ediyor.


Otomobil sürücüsü Akın E. durumun ağır olması ve hayati tehlikesinin bulunması sebebiyle Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. - MANİSA

Demirci, Manisa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 07:07 Kaynak: İHA
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