Demirci'de trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika

Demirci ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İsmail Aksoy (63) idaresindeki 43 LP 045 plakalı otomobil, Demirci- Salihli kara yolunun 15. kilometresinde, karşı yönden gelen Beytullah Demirtaş'ın kullandığı 35 AG 2591 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Aksoy'un kullandığı otomobil, çarpmışmanın etkisiyle yaklaşık 15 metrelik şarampole devrildi. Diğer araç ise yol kenarında otobüs durağına çarparak durabildi.
Otomobile sıkışan ve itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılan sürücü Aksoy, 112 Acil Servis ekiplerince Demirci Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
- Kaynak: AA
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