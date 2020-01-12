Demirci'de Türk Sanat Müziği konseri - Son Dakika
Son Dakika Güncel Demirci'de Türk Sanat Müziği konseri - Son Dakika

Demirci'de Türk Sanat Müziği konseri

6 saat önce

Demirci'de İzmir Demircililer Kültür ve Dayanışma Derneği Korosu, Türk Sanat Müziği konseri verdi.

Demirci'de Türk Sanat Müziği konseri, System.String[]

Demirci'de İzmir Demircililer Kültür ve Dayanışma Derneği Korosu, Türk Sanat Müziği konseri verdi.

Ticaret ve Kültür Merkezi konferans salonunda düzenlenen konsere Kaymakam Adem Kaya ve Belediye Başkanı Selami Selçuk ile çok sayıda Demircili katıldı.

Konserde dernek korosu, Türk Sanat Müziğinin seçkin eserlerini seslendirildi.

Programda ayrıca Öğretim Görevlisi Ferhat Parlak tarafından yazılan "Cumhuriyet'in İlk Yıllarında Demirci Kazası" kitabı da Belediye Başkanı Selami Selçuk tarafından tanıtıldı.

Yazar Ferhat Parlak, kitabın basılmasına destek veren Başkan Selçuk ve Kaymakam Kaya'ya kitabından hediye etti.

Selçuk, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 12:32 Kaynak: AA
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