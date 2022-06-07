Mezuniyet şenlikleri kapsamında 10 Haziran Cuma günü öğrencilere ve ailelerine geleneksel keşkek ikramı edilecek, mezuniyet yürüyüşü düzenlenecek ve Kaymakam İbrahim Ethem Akıncı Stadında mezuniyet töreni yapılacak.

MCBÜ Demirci Eğitim Fakültesi ve Demirci Meslek Yüksek Okulu'ndan mezun olanlar için bir hafta boyunca düzenlenecek şenliklerde, üniversite caddesinde yöresel el sanatı eserlerinin ve çeşitli ürünlerin satışının yapıldığı stantlar kuruldu.

Kaynak: AA

Demirci, Selçuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Demirci'de üniversite ve yüksek okul mezunları şenlikte buluşuyor - Son Dakika

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