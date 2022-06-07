Demirci'de üniversite ve yüksek okul mezunları şenlikte buluşuyor - Son Dakika
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Demirci'de üniversite ve yüksek okul mezunları şenlikte buluşuyor

07.06.2022 12:16
Demirci'de üniversite ve yüksek okul mezunları şenlikte buluşuyor

Manisa'nın Demirci ilçesinde Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) ve ilçe belediyesince düzenlenen mezuniyet şenlikleri başladı.

Manisa'nın Demirci ilçesinde Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) ve ilçe belediyesince düzenlenen mezuniyet şenlikleri başladı.

MCBÜ Demirci Eğitim Fakültesi ve Demirci Meslek Yüksek Okulu'ndan mezun olanlar için bir hafta boyunca düzenlenecek şenliklerde, üniversite caddesinde yöresel el sanatı eserlerinin ve çeşitli ürünlerin satışının yapıldığı stantlar kuruldu.

Kaymakam Adem Kaya, Belediye Başkanı Selami Selçuk ve Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Çetin, şenliklerin açılışı için düzenlenen törene katıldı.

Açılışın ardından Kaymakam Kaya, Başkan Selçuk, stantları gezerek esnafa bol ve bereketli kazançlar diledi.

Mezuniyet şenlikleri kapsamında 10 Haziran Cuma günü öğrencilere ve ailelerine geleneksel keşkek ikramı edilecek, mezuniyet yürüyüşü düzenlenecek ve Kaymakam İbrahim Ethem Akıncı Stadında mezuniyet töreni yapılacak.

Hafta boyunca yerel sanatçıların sahne alacağı ilçede 10 Haziran'da da şarkıcı Bora Duran konser verecek.

Belediye Başkanı Selami Selçuk, mezuniyetlerinin üniversite öğrencilerine hayırlı olmasını dileyerek, "Kovid-19 salgını sebebiyle 2 yıldır yapamamıştık. Bu yıl kaldığımız yerden coşku içerisinde öğrencilerimizi mezun edeceğiz." dedi.

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Kaynak: AA

Demirci, Selçuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Demirci'de üniversite ve yüksek okul mezunları şenlikte buluşuyor - Son Dakika

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