Demirci'de üretici zeytin rekoltesi ve fiyatından memnun - Son Dakika

Asgari ücrete yüzde 30 zam gelirse maaş ve AGİ ne kadar olacak? İşte tablo

Manisa'nın Demirci ilçesinde zeytin hasadı başladı.

İlçe merkezi ve 30'a yakın kırsal mahallede sabahın erken saatlerinde bahçelere giden işçiler, 100'er lira yevmiyeyle zeytin hasadı yapıyor.

Ağaçlardan sırık ve tırmıklar yardımıyla örtüler üzerine düşürülen zeytinler, kasalara konulduktan sonra mahalle meydanında elekten geçirilerek kalibresine göre ayrıldıktan sonra tüccarlara satılıyor.

Demirci İlçe Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse AA muhabirine bölgede kayıtlı 800 bin zeytin ağacı varlığına dikkati çekerek, "Bu yıl için rekolte beklentimiz 5 bin ton. Yörede ağaçlarda verim durumu çok güzel, bir sıkıntı yok. Yüksek rakımdan dolayı hasadı uzun süren bölgeyiz." dedi.

Çataloluk Mahalle Muhtarı Mustafa Gencel de ocak ayına kadar zeytin hasat edeceklerini belirterek, "Bu yıl mahsul bol ve fiyatlar da güzel. 5 numara olan yağlık zeytin 5 lira, 4 numara 6 lira, 3 numara 8 lira, 2 numara 10 lira, 1 numara 13 lira ve kafa dediğimiz duble zeytin 15 liradan satılıyor. Fiyatlar geçen yıla oranla güzel. Sofralık zeytinlerimiz İstanbul, Çanakkale, İzmir, Aydın gibi illere gönderiliyor." diye konuştu.

Yöredeki kadın çiftçilerden Dudu Özdemir ise yevmiyelerden memnun olduklarını dile getirerek, "Geçen yıl 80 liraydı günlük yevmiyemiz, bu yıl 100 lira oldu. Ücretten memnunuz. Sabah 8.00'da başlıyoruz akşam 17.00'da paydos yapıyoruz. Severek yapıyoruz. Evimize gelir oluyor, çocuklarımızın ihtiyaçlarını karşılıyoruz." ifadelerini kullandı.