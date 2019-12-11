Demirci'de üreticilere ceviz desteği - Son Dakika
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Demirci'de üreticilere ceviz desteği

6 saat önce

Üretimi arttırmak ve çiftçinin kalkınmasına destek olmak amacıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi, Demirci'de 200 üreticiye toplamda 6 bin ceviz çöğürü (aşısız fidan) desteğinde bulundu.

Demirci'de üreticilere ceviz desteği, System.String[]

Üretimi arttırmak ve çiftçinin kalkınmasına destek olmak amacıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi, Demirci'de 200 üreticiye toplamda 6 bin ceviz çöğürü (aşısız fidan) desteğinde bulundu.


Türkiye'nin en bereketli topraklarına sahip kentlerinden olan Manisa'da, çiftçinin kalkınmasını sağlamak amacıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi üreticiye yönelik desteğini sürdürüyor. Bu kapsamda Manisa Büyükşehir Belediyesi, Demirci'de 200 üreticiye toplamda 6 bin ceviz çöğürü desteğinde bulundu. Fidan dağıtım törenine Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, Demirci Kaymakamı Adem Kaya, İlçe Tarım Müdürü İslam Köse, Demirci Ziraat Odası Başkanı Mehmet Karakaya ve çiftçiler katıldı. Fidanları çiftçilere dağıtan Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta ve Demirci Kaymakamı Adem Kaya, üreticiye bereketli kazançlar diledi.


Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığının Demirci'de üreticiye yönelik yaptığı çalışmalar hakkında da bilgi veren Usta, "Daha önce ilçemizdeki çiftçilere 32 bin 450 zeytin, 6 bin 50 ceviz, 7 bin 500 hünnap, bin 900 badem fidanı desteğinde bulunmuştuk. Bunun yanı sırada 25 adet sera kurarak üreticimize destek sağlamıştık. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, önderliğinde üreticiye desteğimiz devam edecek"dedi.


Sağlanan destek nedeniyle memnuniyetini paylaşan üreticiler, ise Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür etti. Usta, fidan dağıtım töreninin ardından Demirci Ziraat Odası Başkanı Mehmet Karakaya, Demirci Muhtarlık İşleri Sorumlusu Gökhan Arslan ve Köprübaşı Muhtarlık İşleri Sorumlusu Enver Çetin'i ziyaret etti. - MANİSA

Demirci, Manisa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 11:59 Kaynak: İHA
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