Son Dakika Haberleri: Demirci'de Uyuşturucu Sattığı İddiasıyla Tutuklandı

Demirci'de Uyuşturucu Sattığı İddiasıyla Tutuklandı

21 dakika önce

MANİSA'nın Demirci ilçesinde uyuşturucu sattığı iddiası ile gözaltına alınan S.Ö. (35), tutuklandı.

Demirci'de Uyuşturucu Sattığı İddiasıyla Tutuklandı, System.String[]
MANİSA'nın Demirci ilçesinde uyuşturucu sattığı iddiası ile gözaltına alınan S.Ö. (35), tutuklandı.

İl ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Demirci'nin Çamköy Mahallesi'nde yaşayan S.Ö.'nün (35) uyuşturucu madde sattığı ihbarı üzerine harekete geçti. Teknik takibe alınan S.Ö.'nün, telefon görüşmelerinde 6 kişiye uyuşturucu sattığı tespit edildi. Polis, pazartesi günü düzenlediği operasyonla S.Ö. ile uyuşturucu satın alan 6 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheli S.Ö.'nün evinde yapılan aramada herhangi bir uyuşturucu madde ele geçirilemedi. Emniyetteki işlemlerin ardından uyuşturucu satın aldığı gerekçesiyle gözaltına alınan 6 kişi, serbest bırakıldı. Bugün adliyeye sevk edilen S.Ö. ise çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

- Manisa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 05:51 Kaynak: DHA

Manisa, Demirci, Güncel
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