Demirci'de yaban hayvanları için doğaya yiyecek bırakıldı - Son Dakika

Demirci'de yaban hayvanları için doğaya yiyecek bırakıldı

17.01.2021 15:13
Demirci'de yaban hayvanları için doğaya yiyecek bırakıldı, System.String[]

Manisa'nın Demirci ilçesinde, kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için yiyecek bırakıldı.

Manisa'nın Demirci ilçesinde, kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için yiyecek bırakıldı.

Demirci'de 15 Ocak'tan bu yana kar yağışı etkili oluyor. İçe merkezinde kar kalınlığı 20 santimetreye, dağlarda da yarım metreye ulaştı.

Demirci Belediyesi ekipleri, yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanlar için 1470 rakımlı Akçertik, Başalan ve Kocayayla mevkilerinde ekmek, et, mama ve yem bıraktı.

Ayrıca ilçe merkezinde de sahipsiz hayvanların aç kalmaması için 30 ayrı noktaya yem bırakıldı.

Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk, kar yağışının etkisini sürdürdüğünü belirterek, "Dağda yaşayan hayvanlarımız yiyecek bulmakta zorlanıyorlar. Demirci Belediyesi olarak et, ekmek ve yem gibi yiyecekleri yaban hayatına destek için doğaya bıraktık. Ekiplerimiz kış mevsimi boyunca belirli aralıklara doğaya yiyecek bırakmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

Demirci, Manisa, Ocak, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Demirci'de yaban hayvanları için doğaya yiyecek bırakıldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Milli Piyango'nun işletme hakkını 10 yıllığına devralan Demirören, Azerbaycan piyangosunu da yönetecek Boşanma aşamasındaki eşinin yüzünü falçatayla kesip tanınmaz hale getirdi! İfadesi diğer saldırganlardan farksız değil ABD'de Joe Biden'ın yemin töreni öncesi görülmemiş tedbirler alındı: 25 bin tam teçhizatlı asker görev yapacak Beşiktaş'ta sivil polis aracı, trafik polisi aracına arkadan çarptı: 3 polis yaralandı Son Dakika! Bartın'ın İnkumu açıklarında Rus bandıralı kuru yük gemisi battı: 2 kişi öldü Davutoğlu saldırı sonrası ona seslenmişti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Selçuk Özdağ'a geçmiş olsun telefonu Marketten çaldığı 5 kangal sucukla kıskıvrak yakalandı Vuhan'daki bilim insanlarından olay itiraf: Koronavirüs mağaradaki yarasının saldırısından sonra yayıldı
Galatasaray'ın, İrfan Can için Başakşehir'le 6 milyon euroya anlaştığı iddia edildi Galatasaray'ın, İrfan Can için Başakşehir'le 6 milyon euroya anlaştığı iddia edildi         
15:16
Beşiktaş'ın istediği Mandzukic, Milan'la 1.5 yıllık anlaşma sağladı Beşiktaş'ın istediği Mandzukic, Milan'la 1.5 yıllık anlaşma sağladı         
14:42
Sivasspor'un karda oynanan Başakşehir maçında sahaya beyaz formayla çıkması dünya gündeminde Sivasspor'un karda oynanan Başakşehir maçında sahaya beyaz formayla çıkması dünya gündeminde         
14:07
Kendisine alkol satmayan genç kadına saldırdığı korkunç anlar kamerada Kendisine alkol satmayan genç kadına saldırdığı korkunç anlar kamerada         
13:42
İş vaadiyle yabancı uyruklu kadınları Türkiye'ye getirip fuhşa zorlayan uyuşturucu baronunun 18 milyonluk mal varlığı dudak uçuklattı İş vaadiyle yabancı uyruklu kadınları Türkiye'ye getirip fuhşa zorlayan uyuşturucu baronunun 18 milyonluk mal varlığı dudak uçuklattı         
13:13
Minibüs şoförü Minibüs şoförü "Son param üzülerek harcıyorum" yazılı 20 TL'nin sahibini arıyor         
12:58
2 bin 500 yıllık 'mezar oda' halen gizemini koruyor 2 bin 500 yıllık 'mezar oda' halen gizemini koruyor         
11:46
İki kız kardeş, kendilerinden telefon numarası isteyen şahsı evire çevire dövdü İki kız kardeş, kendilerinden telefon numarası isteyen şahsı evire çevire dövdü         
10:49
Yaptıkları 3 metrelik kardan adamın adını 'Donald Trump' koydular Yaptıkları 3 metrelik kardan adamın adını 'Donald Trump' koydular         
10:39
Sağlık Bakanlığı yetkilisi: 15 Mart'ta 27 milyon kişiyi aşılamamız halinde kısıtlamaların büyük bölümünü kaldırmayı planlıyoruz Sağlık Bakanlığı yetkilisi: 15 Mart'ta 27 milyon kişiyi aşılamamız halinde kısıtlamaların büyük bölümünü kaldırmayı planlıyoruz         
10:33
Milyonlarca emekliye müjdeli haber: Maaşlarla birlikte ek ödemelere de zam yapıldı Milyonlarca emekliye müjdeli haber: Maaşlarla birlikte ek ödemelere de zam yapıldı         
09:11
Sular çekilince altıncı yüzyıldan kalma kaya mezarları ortaya çıktı Sular çekilince altıncı yüzyıldan kalma kaya mezarları ortaya çıktı         
09:04
Mesut Özil'in Fenerbahçe'den alacağı ücret belli oldu! 3,5 yıllık transferin maliyeti dudak uçuklattı Mesut Özil'in Fenerbahçe'den alacağı ücret belli oldu! 3,5 yıllık transferin maliyeti dudak uçuklattı         
19:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışta konuşmak isteyen ismi böyle uyardı: O mikrofonu milletvekilimize ver Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışta konuşmak isteyen ismi böyle uyardı: O mikrofonu milletvekilimize ver         
14:43
Gelin ve damadın 'Gerdek partisi' sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti Gelin ve damadın 'Gerdek partisi' sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti         
13:05
Dünya, öz kızlarını 5 yıldır kafese kapatan aileyi konuşuyor! Kıyafetlerini yediği için çuval giydirmişler Dünya, öz kızlarını 5 yıldır kafese kapatan aileyi konuşuyor! Kıyafetlerini yediği için çuval giydirmişler         
12:21
Ümit Özat, Mesut Özil sorusunu sorunca Acun Ilıcalı bozuldu: Bu sorulmayacaktı Ümit Özat, Mesut Özil sorusunu sorunca Acun Ilıcalı bozuldu: Bu sorulmayacaktı         
10:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2021 15:40:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Demirci'de yaban hayvanları için doğaya yiyecek bırakıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei