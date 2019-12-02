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Demirci'de yaşlı adam evinde ölü bulundu

6 saat önce

Manisa'nın Demirci ilçesinde yaşayan 93 yaşındaki yaşlı adam evinde ölü olarak bulundu.

Demirci'de yaşlı adam evinde ölü bulundu, System.String[]

Manisa'nın Demirci ilçesinde yaşayan 93 yaşındaki yaşlı adam evinde ölü olarak bulundu.


Edinilen bilgilere göre, ilçenin Secaattin Mahallesi Çağlayan Sokak adresindeki evinde tek başına yaşadığı öğrenilen 93 yaşındaki Baki Cevahir, sabah saatlerinde bakıcısı tarafından evinin önünde ölü olarak bulundu. Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri yaptıkları ilk incelemede yaşlı adamın saatler önce hayatını kaybettiğini tespit etti. Alzaymır hastası olduğu öğrenilen Baki Cevahir'in 3 kız, 1 erkek çocuk babası olduğu, eşini yaklaşık 5 yıl önce kaybettiği, kendisine bakıcı tuttuğu ve tek başına hayatını devam ettirdiği öğrenildi. Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından yaşlı adamın cenazesi ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi. - MANİSA

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 11:59 Kaynak: İHA
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