Son Dakika Haberleri: Demirci'de yaşlı kadının tekerlekli sandalye sevinci
Son Dakika Güncel Demirci'de yaşlı kadının tekerlekli sandalye sevinci

Demirci'de yaşlı kadının tekerlekli sandalye sevinci

6 saat önce

Manisa'nın Demirci ilçesinde 3 yıldır yatağa bağlı bir şekilde hayatını sürdüren 77 yaşındaki Hüsniye Güler'e, Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk tarafından tekerlekli sandalye hediye edildi.

Demirci'de yaşlı kadının tekerlekli sandalye sevinci, System.String[]

Manisa'nın Demirci ilçesinde 3 yıldır yatağa bağlı bir şekilde hayatını sürdüren 77 yaşındaki Hüsniye Güler'e, Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk tarafından tekerlekli sandalye hediye edildi.

Demirci İçhisar Mahallesinde ikamet eden Hüsniye Güler, 3 yıl önce geçirmiş olduğu bir enfeksiyon sebebiyle yatağa mahkum oldu.

Kızı Nesrin Güler tarafından bakılan yaşlı kadın, Demirci Belediyesine engelli sandalyesi talebinde bulundu.

Başkan Selami Selçuk da talebi çözüme kavuşturarak Hüsniye Güler'i evinde ziyaret etti ve engelli sandalyesi hediye etti.

Çok duygulanan 77 yaşındaki Hüsniye Güler, "3 yıldır yatağa bağlı yaşıyorum. Dışarıya çıkmak için tekerlekli sandalye istiyordum. Başkanımız, evime gelerek isteğimi yerine getirdi. Çok mutluyum " dedi.

Belediye Başkanı Selami Selçuk da gazetecilere yaptığı açıklamada, "Her hafta Cuma günleri ve kandil günlerinde hasta ve yaşlıları evlerinde ziyaret etmeyi sürdürüyoruz. Amacımız moral vermek, varsa sorunları ve talepleri yerinde dinlemek. Hüsniye Güler teyzemiz de 3 yıl önce yaşadığı bir rahatsızlık sebebiyle yürüyemez hale gelmiş. Kendisinin engelli sandalye talebi olduğunu öğrendik kendisini evinde ziyaret ederek, hediye ettik. Rabbim tüm hastalarına şifa versin." dedi.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 02:26 Kaynak: AA
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