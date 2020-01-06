Demirci'deki 7 asırlık caminin restorasyonunda sona gelindi - Son Dakika

Manisa'nın Demirci ilçesinde bulunan 7 asırlık camide yürütülen restorasyon çalışmalarında sona yaklaşıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, 700 yıllık geçmişi bulunan Küpeler Camisi'ndeki restorasyon çalışmaları tamamlanma aşamasına geldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, tarihi yapıyı tüm güzellikleriyle gelecek nesillere taşımak istediklerini belirtti.

Tarihi camideki restorasyon çalışmalarında fiziki sürecinin sonuna geldiklerini vurgulayan Topkaya, şunları kaydetti:

"Süsleme özellikleri açısından bakıldığında cami, özgün kalem işi ve hat sanatı ağırlıklı nitelikleri taşıyor. Küpeler Camiinde Osmanlı dönemsel özelliklerini taşıyan süslemeler yapılan raspa çalışmalarıyla ortaya çıkarıldı. Bunun yanı sıra ahşap çatının yenilenmesi ve cami içi diğer ahşap imalatlar onarıldı. İnşallah kısa süre sonra ibadete de açılacaktır."