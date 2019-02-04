Demirci'deki Ayvaalan Barajı Doldu

Manisa'nın Demirci ilçesinde hizmete sunulan Ayvaalan Barajı, son aydaki yağışlarla yüzde 100 doluluk oranına ulaştı.

Manisa'nın Demirci ilçesinde hizmete sunulan Ayvaalan Barajı, son aydaki yağışlarla yüzde 100 doluluk oranına ulaştı.



Bu yıl tamamlanarak hizmete giren ve 490 dekar alanı sulayacak Ayvaalan Barajı'ndaki doluluk oranı üreticileri sevindirdi. İlçede yoğun olarak turşuluk salatalık üreten Ayvaalan Mahallesi sakinleri, bereketli bir sezon bekliyor.



Salatalık üreticileri mutlu



Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçenin ilk sulama barajı olan Ayvaalan'da yağışlar dolayısıyla doluluk oranının yüzde 100'e ulaştığını belirtti.



Barajın ilçe ekonomisine önemli oranda katma değer sağlayacağına dikkati çeken Selçuk, "Çiftçimiz mutlu. İlkbahar ile yöremizde tarım arazileri artık sulu tarımla üretim yapmaya başlayacak. Bu da hem ilçemiz ekonomisine hem de ülkemiz ekonomisine büyük katkı olacaktır. İnşallah diğer baraj ve sulama göleti yatırımları tamamlandığında Demirci, sulu tarımda kalkınan bir ilçe haline gelecektir." dedi.



Ayvaalan Mahallesi Muhtarı Yusuf Çakırçoban da barajın sulu tarım yapan üreticiler için kritik öneme sahip olduğunu belirterek, 105 dönüm arazide yapılan salatalık üretiminden 300 ton rekolte beklediklerini söyledi.



Bu yıl 18 üreticinin salatalık yetiştireceği bilgisini veren Çakırçoban, "Özel bir firma ile salatalık üretimi için sözleşmemizi yaptık. Ayrıca hayvancılık için slaj üretimi de yapacağız. Barajımız sayesinde başta Ayvaalan olmak üzere, birçok mahallemiz bu hizmetten yararlanacak." diye konuştu.

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