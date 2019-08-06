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Demirci'deki Eğitim Merkezine inceleme ziyareti

56 dakika önce

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan, Demirci'de Manisa Büyükşehir Belediyesi Eğitim Merkezi'ni (MABEM) ziyaret etti.

Demirci'deki Eğitim Merkezine inceleme ziyareti, System.String[]
Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan, Demirci'de Manisa Büyükşehir Belediyesi Eğitim Merkezi'ni (MABEM) ziyaret etti.

Manisa Büyükşehir Belediye Cengiz Ergün öncülüğünde il geneline yayılan Manisa Büyükşehir Belediyesi Eğitim Merkezleri başarı çıtasını her geçen yıl daha yukarı çıkarıyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan da, Demirci'de yer alan MABEM'i ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Özcan'a İdari İşler Şube Müdürü Hasan Torun ve Demirci Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Gökhan Aslan da eşlik etti. MABEM'de eğitim gören yüzlerce öğrencinin sınavlarda önemli başarılar elde ederek seçkin eğitim kurumlarını kazandığını belirten Özcan, "Bu anlamda verilen hizmetin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Kazanılan başarı da emek veren değerli öğretmenlerimize de teşekkür ediyorum" dedi. - MANİSA
Demirci, Manisa, Fırat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 03:44 Kaynak: İHA
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