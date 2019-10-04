Demirci'deki kavşaklara isim verildi

Manisa'nın Demirci ilçesindeki iki kavşağa, eski başbakanlardan Necmettin Erbakan ve Alparslan Türkeş'in adı verildi.
Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk başkanlığında toplanan belediye meclisinde, ilçeye Salihli yönünden girişi sağlayan kavşağa "Alparslan Türkeş Kavşağı", Simav yönünde girişi sağlayan kavşağa ise "Necmettin Erbakan Kavşağı" ismi verilmesi için önerge verildi.
Meclis gündemine alınan önerge, oy birliğiyle kabul edildi.
Manisa Büyükşehir Belediyesinin onayına sunulan kararın ardından iki kavşağa merhum devlet adamlarının ismi verilecek.