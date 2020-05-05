Demirci'deki Kılavuzlar Barajında su seviyesi yüzde 80'e ulaştı - Son Dakika

Manisa'nın Demirci ilçesinde bulunan ve 900 bin metreküp su tutma kapasiteli Kılavuzlar Barajında su seviyesi son yağmurlarla yüzde 80'e ulaştı.



Kılavuzlar Mahallesinde 2018 yılında yapımına başlanan ve 2019 yılında tamamlanarak hizmete açılan Demirci Kılavuzlar Sulama Barajında son yağmurlarla birlikte su seviyesi yükseldi.

Mart ayında yüzde 60 olan su seviyesi, son yağmurlarla birlikte yüzde 80'e ulaştı.



540 dekar araziyi suyla buluşturacak olan Kılavuzlar Sulama Barajı, 33 metre yüksekliği ile 900 bin metreküp su tutabilme kapasitesine sahip.



Modern sulama sistemleri ile donanımlı Kılavuzlar Sulama Barajı, 2019 yılı Tarım ve Orman Bakanlığının rakamlarına göre çiftçiye yılda 1 milyon 758 bin lira daha fazla kazandıracağı belirtildi.



İlçe Tarım Müdürü İslam Köse AA muhabirine yaptığı açıklamada baraj sayesinde bölgede sulu tarıma geçildiğini, yöredeki çiftçiyi salatalık, mısır ve yem bitkileri üretimine yönlendirdiklerini ifade etti.

Belediye Başkanı Selami Selçuk ise son yağmurların ilçedeki 2 barajın su seviyesini yükselttiğini belirterek, "Çiftçimiz sulu tarımla üretime başlaması, ilçemiz ekonomisi açısından da önemli. Kılavuzlar Sulama Barajında da bu yaz çiftçimiz kullanıma başlayacak. Belediyemiz olarak çiftçimize her türlü desteği veriyoruz ve vermeye de devam edeceğiz." dedi.