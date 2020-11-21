Demirci'deki yol yapım çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Demirci'deki yol yapım çalışmaları sürüyor

21.11.2020 16:29
Demirci'deki yol yapım çalışmaları sürüyor, System.String[]

Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk, ilçedeki yol çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini söyledi.

Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk, ilçedeki yol çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini söyledi.

Selami Selçuk, ilçenin ulaşım problemlerini çözmek için devletin imkanlarını seferber ettiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin her noktasında sürdürülen ulaşım yatırımlarının Demirci'de de gerçekleştirildiği vurgulayan Selçuk, "Demircili hemşerimiz Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Manisa milletvekillerinin desteğiyle yapımına başlanan Salihli yolumuzda tamamlanan bölümler asfaltlanarak hizmete sunuldu. Selendi bölümünde ise Esenyurt ve Yarbasan mahalleleri arasındaki yolda yoğun bir çalışma var." dedi.

Selçuk, Salihli ve Selendi yollarının ilçeye ekonomik olarak önemli katkılar sunacağını kaydetti.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Demirci'deki yol yapım çalışmaları sürüyor - Son Dakika


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