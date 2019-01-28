Demirci Devlet Hastanesi'nde Çocuk Oyun Odası
1 saat önce
Demirci Ticaret ve Sanayi Odası, ilçede hizmet veren devlet hastanesinde tedavi gören çocuklar için hastanede oyun odası yaptı.
Demirci Ticaret ve Sanayi Odası, ilçede hizmet veren devlet hastanesinde tedavi gören çocuklar için hastanede oyun odası yaptı.
Farklı temalarda hazırlanan oda, Demirci Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Nurettin Kelem ve yönetim kurulu üyelerinin katıldığı törenle açıldı.
Demirci Devlet Hastanesi
Başhekimi Uzman Doktor İlker Çokboz, Kelem ve yönetimi kuruluna plaket vererek, teşekkür etti.
Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Nurettin Kelem, açılışın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, "Hastanemiz son yıllarda büyük başarılara imza atıyor. Bizler de ticaret odası olarak hastanemize destek amaçlı bir çalışma yapma arzusunda oldu. Gerekli çalışmaları yaparak bugün itibariyle çocuk oyun odası hastanemizde hizmete girdi." ifadelerini kullandı.
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 11:39 Kaynak: AA
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