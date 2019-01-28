Son Dakika Haberleri: Demirci Devlet Hastanesi'nde Çocuk Oyun Odası

Demirci Devlet Hastanesi'nde Çocuk Oyun Odası

1 saat önce

Demirci Ticaret ve Sanayi Odası, ilçede hizmet veren devlet hastanesinde tedavi gören çocuklar için hastanede oyun odası yaptı.

Demirci Devlet Hastanesi'nde Çocuk Oyun Odası, System.String[]
Demirci Ticaret ve Sanayi Odası, ilçede hizmet veren devlet hastanesinde tedavi gören çocuklar için hastanede oyun odası yaptı.

Farklı temalarda hazırlanan oda, Demirci Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Nurettin Kelem ve yönetim kurulu üyelerinin katıldığı törenle açıldı.

Demirci Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Doktor İlker Çokboz, Kelem ve yönetimi kuruluna plaket vererek, teşekkür etti.

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Nurettin Kelem, açılışın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, "Hastanemiz son yıllarda büyük başarılara imza atıyor. Bizler de ticaret odası olarak hastanemize destek amaçlı bir çalışma yapma arzusunda oldu. Gerekli çalışmaları yaparak bugün itibariyle çocuk oyun odası hastanemizde hizmete girdi." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 11:39 Kaynak: AA

Devlet Hastanesi, Güncel
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