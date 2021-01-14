Demirci E-Sınav merkezi hizmete girdi - Son Dakika

Manisa'nın Demirci ilçesinde çevrim içi sınavların yapılabilmesi için E-Sınav merkezinin kurulumu yapılarak hizmete sunuldu.

Kaymakamlık, belediye ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan protokol kapsamında hayırsever desteğiyle Hacı Mustafa Keleş Caddesinde bulunan binaya E-Sınav merkezi kurulumu yapıldı.

23 bilgisayarın yer aldığı E-Sınav merkezinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde ilk çevrim içi ehliyet sınavı da gerçekleştirildi.

E-Sınav merkezinde ehliyet sınavlarının yanı sıra çıraklık ve meslek edindirme sınavlarının da yapılacağını ifade eden Belediye Başkanı Selami Selçuk "E-Sınav merkezi ile dışarıya sınava gitme zorunluluğu da ortadan kaldırıldı. E-Sınav Merkezinin kurulumuna destek veren Demircili esnaf ve hayırseverlerimize teşekkür ediyorum." dedi.