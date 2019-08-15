Demirci Eğitim Fakültesine, Prof. Dr. Ahmet Çetin atandı
1 saat önce
Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Demirci Eğitim Fakültesi Dekanlığına Prof. Dr. Ahmet Çetin atandı.
Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 05:11 Kaynak: AA
Manisa Celal Bayar Üniversitesi
(MCBÜ) Demirci Eğitim Fakültesi Dekanlığına Prof. Dr. Ahmet Çetin
atandı.
Dekanlık binasında düzenlenen devir teslim töreninde Prof. Dr. Çetin, görevi devraldı.
Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç
'ın imzası ile Eğitim Fakültesi Dekanlığına atanan Prof. Dr. Ahmet Çetin, yeni projelerle Demirci Eğitim Fakültesini daha ileri noktalara hep birlikte taşıyacaklarını söyledi. Erzurum Atatürk Üniversitesi
, Fizik Öğretmenliği bölümünden mezun olan Çetin, daha önce Akhisar
Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü görevinde bulunmuştu.
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