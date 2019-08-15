Son Dakika Haberleri: Demirci Eğitim Fakültesine, Prof. Dr. Ahmet Çetin atandı
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Demirci Eğitim Fakültesine, Prof. Dr. Ahmet Çetin atandı

1 saat önce

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Demirci Eğitim Fakültesi Dekanlığına Prof. Dr. Ahmet Çetin atandı.

Demirci Eğitim Fakültesine, Prof. Dr. Ahmet Çetin atandı, System.String[]
Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Demirci Eğitim Fakültesi Dekanlığına Prof. Dr. Ahmet Çetin atandı.
Dekanlık binasında düzenlenen devir teslim töreninde Prof. Dr. Çetin, görevi devraldı.
Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç'ın imzası ile Eğitim Fakültesi Dekanlığına atanan Prof. Dr. Ahmet Çetin, yeni projelerle Demirci Eğitim Fakültesini daha ileri noktalara hep birlikte taşıyacaklarını söyledi.
Erzurum Atatürk Üniversitesi, Fizik Öğretmenliği bölümünden mezun olan Çetin, daha önce Akhisar Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü görevinde bulunmuştu.
Celal Bayar Üniversitesi, Ahmet Çetin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 05:11 Kaynak: AA
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