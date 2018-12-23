Son Dakika Haberleri: Demirci Eşine 48 Yıldır Çıraklık Yapıyor - Düzce

Demirci Eşine 48 Yıldır Çıraklık Yapıyor - Düzce

2 saat önce

Düzce'de yaşayan demirci ustası Ahmet Yöndem, 48 yıldır eşiyle demir döverek geçimini sağlıyor.

Demirci Eşine 48 Yıldır Çıraklık Yapıyor - Düzce, System.String[]
MURAT ATASEVEN - Düzce'de yaşayan demirci ustası Ahmet Yöndem, 48 yıldır eşiyle demir döverek geçimini sağlıyor.

Kaynaşlı ilçesine bağlı Çatalçam köyünde ikamet eden Yöndem çifti, el birliğiyle yaklaşık yarım asırdır yaptıkları işle çevrelerinden takdir topluyor.

Yöndem çifti, 20 metrekarelik dükkanlarında demir döverek tarım aleti üretiyor.

Babasının yönlendirmesiyle 12 yaşında mesleğe adım atan 73 yaşındaki Ahmet Yöndem, zamanla demircilikte ustalaştı.

Sevim Yöndem ile evlendikten sonra ona da demirciliği öğreten Yöndem, yöredeki tek demirci ustası olarak çalışmayı sürdürüyor.

"Mesleğimi severek yapıyorum"

Ahmet Yöndem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mesleğini severek yaptığını söyledi.

Maddi imkansızlıklar nedeniyle eğitimini tamamlayamadığını anlatan Yöndem, 12 yaşında babasının yönlendirmesiyle bu mesleğe adım attığını kaydetti.

Yöndem, çırak olarak başladığı meslekte zamanla ustalaştığını dile getirerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"1960'da mesleğe çırak olarak başladım. Yaklaşık 6 sene çıraklık hayatım var. Çıraklık dönemini, babamın ustama verdiği 500 lira karşılığında tamamladım. 19 yaşımda usta oldum. 58 yıldır tezgahımda çalışıyorum, Allah'a hamdolsun. Yaptığım hiçbir takımdan şikayet yok. Çeliğin iyisini kullandım, gelişi güzel yapmadım. Vatandaşlara Allah rızası için hizmet ettim."

"Eşimle çalışmaktan memnunum"

Sevim Yöndem de uzun yıllardır eşiyle çalışmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Evlendikten sonra eşinin ne iş yaptığını merak etmesi sonrası demircilik mesleğiyle tanıştığını anlatan Yöndem, "Eşimle birlikte çalışıyoruz. Eşimle hayvanlarımıza bakıyoruz, dükkanda çalışıyoruz. Yazın yaylaya gidiyoruz, kış olmadan köye geliyoruz. Bu hayatı sürdürmekten memnunum. Çok şükür bu mesleğin ekmeğini yedik bu zamana kadar. 6 çocuk büyüttük, hepsini evlendirdik. Onlar şehirlere indi, bir tek ikimiz kaldık burada." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 03:34 Kaynak: AA

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