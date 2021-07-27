Demirci Esnaf ve Sanatkarlar Kooperatifi Başkanı Bilek, güven tazeledi - Son Dakika

Manisa'nın Demirci ilçesinde Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Şeref Bilek, göreve yeniden seçildi.

Demirci 700. Yıl Parkı'nda yapılan kongreye, Belediye Başkanı Selami Selçuk, Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birliği (MESKOP) Başkanı Recep Çınar, çevre ilçelerden oda başkanları ile üyeler katıldı.

Genel kurulun divan başkanlığına Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birliği (MESKOP) Başkanı Recep Çınar, getirildi.

Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk esnafın salgın sürecinde zor bir dönemden geçtiğini belirterek şunları kaydetti:

"Demirci Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifine teşekkür ediyorum. Kovid-19 belasından kurtulduğumuz ülkemiz kalkınarak yoluna hızla devam edecek. Belediyemiz olarak esnafımıza yönelik çalışmalar yapıyoruz. İsmail Özdağlar Sanayi Sitesine galericiler sitesi ve yeni işyerlerinin yer aldığı bir yatırıma başladık. Yatırımı tamamlayarak hizmete sunmayı hedefliyoruz. Tedbirlere uyarak Kovid-19 salgını belasından el birliği içerisinde kurtulacağız. Olağan genel kurulun esnafımıza, ilçemize ve ülkemize hayırlar getirsin."

Tek listeyle gidilen seçimde Şeref Bilek başkanlığındaki yönetim, göreve seçildi.