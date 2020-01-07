Demirci Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesindeki kurslara 796 kişi katıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Demirci Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesindeki kurslara 796 kişi katıldı - Son Dakika

Demirci Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesindeki kurslara 796 kişi katıldı

6 saat önce

Manisa'nın Demirci ilçesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde 11 farklı spor branşında düzenlenen kurslara, 2019'da 796 kişinin katıldığı bildirildi.

Demirci Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesindeki kurslara 796 kişi katıldı, System.String[]

Manisa'nın Demirci ilçesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde 11 farklı spor branşında düzenlenen kurslara, 2019'da 796 kişinin katıldığı bildirildi.

Demirci Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü yaz aylarında düzenlediği spor kurslarını, kış aylarında Turgut Özal Spor Salonu'nda sürdürüyor.

İlçede, Demirci Belediyesi, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü ve Kredi Yurtlar Kurumunun da desteğiyle 11 farklı spor branşında kurslar gerçekleştiriliyor.

Kurs faaliyetleri ile ilgili açıklama yapan Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Bilal Yılmaz, haftanın 7 günü kursların açık olduğunu kaydetti. Kış aylarında kursları devam ettirdiklerini dile getiren Yılmaz, bu yıl katılımcı sayısını binin üzerine çıkarmayı hedeflediklerini ifade etti.

Halk Eğitimi Merkezi, Turgut Özal, Demirci, Manisa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 04:32 Kaynak: AA
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