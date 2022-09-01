Demirci'deki doğal afet sonrasında ekipler sahada

Demirci genelinde etkili olan sağanağın ve dolu yağışının ardından yaşanan doğal afet sonrasında Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ MAKOM ekipleri ilçede adeta seferber oldu.

Demirci ilçesinde etkili olan sağanağın ve dolu yağışının ardından ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde sel felaketi yaşandı. Son yılların en etkili yağışı sonrasında Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ MAKOM ekipleri kısa sürede organize olarak yağıştan etkilenen noktalara anında müdahalede bulundu. Yaşanan doğal afet sonrasında diğer kurum ve kuruluşlar da sahadaki çalışmalara destek verdi. İlçe merkezinde evler ve arabalar yaşanan doğal afetten dolayı zarar gördü. Demirci merkezin büyük altyapı dönüşümü devam ederken yaşanan sağanak yağış esnasında çalışma yapılan noktalarda da zarar oluştu. Büyükşehir ve MASKİ ekipleri, vatandaşın yaralarını sarmak için mesai mefhumu gözetmeden sahada olacaklarını belirtti.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de yaşanan doğal afet sonrasında sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu. Başkan Ergün'ün paylaşımında şu ifadeler yer aldı: "Geçmiş olsun Demirci'm. İlçemizde meydana gelen yoğun yağış sonrası oluşan sel felaketinden etkilenen tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Tüm ekiplerimizle Demircili hemşehrilerimizin yanında, sahadayız. Ekiplerimizin ve hemşehrilerimizin Allah yardımcısı olsun."

"Yaraları sarmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız"

Kanalizasyon Daire Başkanı Mümin Deniz de, "Büyükşehir Belediyemizin desteği ve MAKOM ekiplerimizi kısa sürede organize ettikten sonra hemen sahadaki yerimizi aldık. Sağ olsun diğer kurumlarda hatta vatandaşlarda çalışmalarımıza destek verdi. Büyükşehir ve MASKİ adına emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Demirci'de bu mevsimde son yılların en etkili yağışını yaşadık. İklim değişikliği ile birlikte yaşanan ani yaz yağmurları kış yağışlarından daha etkili olabiliyor. Biz, Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün öncülüğünde yaraları sarmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Başkanımız da yürütülen çalışmaları yakından takip ediyor. Hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum" dedi. - MANİSA