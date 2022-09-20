Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk, "Demirci'nin bir hattın daha yol eksiğini tamamlamış oluyor. Bizi Manisa 'ya bağlayan Gördes-Akhisar-Manisa yolunun en önemli etabı. Allah devlet düzenliği versin. Hükümetimizden Allah razı olsun. Cumhur İttifakı'nın ilçemize sağladığı önemli hizmetlerden birisidir." dedi.

Kaynak: AA

Hisarcık, Demirci, Gördes, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Demirci-Gördes yeni yol yapımına başlandı - Son Dakika

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