Demirci Halk Kütüphanesinin çocuk salonu yenilendi - Son Dakika

Manisa'nın Demirci ilçesindeki Halk Kütüphanesinin çocuk salonu yenilerek hizmete açıldı.

Açılış törenine Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Kocabaş, GDZ Elektrik Dağıtım AŞ Manisa Bölge Müdürü Bülent Çakmur ve yetkililer katıldı.

Selami Selçuk, törende yaptığı konuşmada, kütüphanenin çocuklar için pırıl pırıl bir mekan haline geldiğini belirtti.

GDZ Elektrik tarafından yapılan çalışmada masalar, sandalyeler, perdeler ve kitap raflarının yenilendiği, kütüphaneye 1000 yeni kitap kazandırıldığı bildirildi.