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Demirci ilçe protokolü, üniversiteli gençlerle buluştu - Son Dakika

Demirci ilçe protokolü, üniversiteli gençlerle buluştu

08.12.2021 10:01
Demirci ilçe protokolü, üniversiteli gençlerle buluştu

Manisa'nın Demirci ilçesinde kaymakamlık ve belediye tarafından ilçede öğrenim gören yükseköğrenim öğrencileri ile Demirci Gençlik Buluşmaları düzenlendi.

Manisa'nın Demirci ilçesinde kaymakamlık ve belediye tarafından ilçede öğrenim gören yükseköğrenim öğrencileri ile Demirci Gençlik Buluşmaları düzenlendi.

Demirci Kaymakamı Adem Kaya, Belediye Başkanı Selami Selçuk ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Bilal Yılmaz, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Demirci Eğitim Fakültesi ve Demirci Meslek Yüksek Okulunda öğrenim gören öğrencilerle bir araya geldi.

Demirci Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Gençlik Merkezi Has Odada yapılan Demirci Gençlik Buluşması programında öğrenciler yetkililere taleplerini iletti.

Türkülerin de seslendirildiği programda konuşan Kaymakam Kaya, "Pandemi sürecinde okullar kapalıydı, uzaktan eğitim vardı. Bizler sizleri özledik. Öğrenciler ilçemize neşe katıyor. Sizleri gördükçe biz de gençleşiyoruz. Güzel bir gençlik merkezimiz var. İçerisinde her türlü etkinlik yapılabilecek durumda. Öğrencilerimizin, gençlerimizin her daim yanındayız " dedi.

Belediye Başkanı Selami Selçuk ise ilçe hayatında öğrencinin ayrı bir yerinin bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

" Türkiye'de ilçelerdeki ilk fakülte Demirci'mizde açıldı. 1960'lı yıllarda var olan bir okul fakültemiz. Sizler bizim evlatlarımız, kardeşlerimizsiniz. Sizleri buralarda görmek bizlerde alışkanlık yaptı. Pandemi sebebiyle ara verilen 1,5 yıl bize zor geldi. Buralar sizlerin kendinizi geliştirmek için fırsatlar sunuyor. Her alanda Gençlik Merkezindeki faaliyetlerden faydalanabilirsiniz. Belediyemizin olan binayı Gençlik ve Spor Bakanlığına vererek gençlerimizin için bir gençlik merkezini kurulmasını sağladık, mutluyuz gururluyuz. Sizlerin her zaman yanındayız."

Demirci ilçe protokolü, üniversiteli gençlerle buluştu
Demirci ilçe protokolü, üniversiteli gençlerle buluştu
Demirci ilçe protokolü, üniversiteli gençlerle buluştu
Demirci ilçe protokolü, üniversiteli gençlerle buluştu
Demirci ilçe protokolü, üniversiteli gençlerle buluştu

Selami Selçuk, Hisarcık, Demirci, Manisa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Demirci ilçe protokolü, üniversiteli gençlerle buluştu - Son Dakika


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