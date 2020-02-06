Demirci ilçesinde eğitime 1 gün ara verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Demirci ilçesinde eğitime 1 gün ara verildi - Son Dakika

Demirci ilçesinde eğitime 1 gün ara verildi

6 saat önce

Manisa'nın Demirci ilçesinde yoğun kar yağışı sebebiyle eğitime 1 gün ara verildi.

Manisa'nın Demirci ilçesinde yoğun kar yağışı sebebiyle eğitime 1 gün ara verildi.

İlçede gece geç saatlerde etkili olan şiddetli sağanak, yerini kar yağışına bıraktı.

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, kar yağışı nedeniyle ilçedeki okullarda eğitime 1 gün ara verildiği bildirildi.

Belediye Fen İşleri ekipleri, kar temizleme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor. Karayolları ekipleri de Demirci- Simav karayolundaki 1470 rakımlı Akçakertik mevkisinde geceden bu yana karla mücadeleye devam ediyor.

Demirci ilçesinde eğitime 1 gün ara verildi

Demirci, Manisa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 09:51 Kaynak: AA
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